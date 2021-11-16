Во вторник, 16 ноября, в Украине, в городе Днепр, загорелся дом престарелых. Погибли люди. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Были найдены тела пяти женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

Так, в полиции считают, что в одной из комнат на втором этаже произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Предположительно, женщины могли отравиться угарным газом, их тела направили на экспертизу.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - до 8 лет лишения свободы.

Полицейские задержали администратора частного дома престарелых. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается.

Ранее мы писали, что в столичном Подольском районе загорелся дом для пожилых людей "Серебряный век". На момент начала возгорания в доме престарелых находились 65 пожилых постояльцев, а также 15 сотрудников персонала, часть из них спасатели сразу же эвакуировали с верхнего этажа.

Кроме того, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек, возгорание произошло на улице Нижняя Гиивская, 150Б, на втором этаже двухэтажного жилого дома, который был переоборудован под дом престарелых.

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