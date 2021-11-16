До Міхеїла Саакашвілі не пустили українського омбудсмена Людмилу Денісову [ Редактировать ]
До Міхеїла Саакашвілі не пустили українського омбудсмена Людмилу Денісову. Про це вона повідомила у Фейсбуці. За словами Денісової, причину відмови Міністерство юстиції пообіцяло повідомити згодом у листі. Нагадаю, проти експрезидента Грузії й українського громадянина Міхеїла Саакашвілі порушили низку кримінальних справ, зокрема, щодо незаконного перетину державного кордону. У цій справі у Тбіліському міському суді триває судовий процес.
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За словами Денісової, причину відмови Міністерство юстиції пообіцяло повідомити згодом у листі.
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