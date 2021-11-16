Национальный банк Украины (НБУ) на 17 ноября 2021 года установил курс евро на уровне 30,02 гривен за евро. Это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 ноября установлен на таком уровне: 30,0266 гривен за евро (-0,1202 грн). При этом курс евро на 16 ноября составляет 30,1468 гривен за евро.

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