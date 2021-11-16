СБУ викрила антиукраїнську мережу антивакцинаторів [ Редактировать ]
Обшуки в антивакцинаторів. У СБУ заявили, що викрили антиукраїнську мережу, яка намагалася дестабілізувати ситуацію в державі. Кажуть, зловмисники не лише агітували відмовлятися від щеплень, а й закликали до повалення влади. Їхні дії координували російські куратори, - стверджують у спецслужбі. Лідеру антивакцинаторів та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомили про підозру.
по теме
С 19 декабря в Украине через приложение "Дия" каждый, кто прошел полный курс вакцинации сможет получить 1 тысячу гривен
В пятницу, 12 ноября, в Александрии Кировоградской области в школу нагрянули полицейские
В целом в стране уже проведено 20 129 273 прививки
По состоянию на 8 ноября 36,7% украинцев вакцинированы по крайней мере одной дозой, 25,6% - двумя
В понедельник, 9 ноября, Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против коронавируса является обязательно