Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом ситуацию с безопасностью в районе Черного и Азовского морей. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Глава Минобороны находится в Киеве с рабочим визитом. Владимир Зеленский обсудил с ним межгосударственное соглашение о кредитовании программы развития украинского военного флота на сумму 1,7 млрд. фунтов стерлингов.

Великобритания стала нашим ключевым партнером в вопросе развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты в сфере безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы.

Зеленский и Уоллес обменялись мнениями в отношении международных шагов, необходимых для восстановления безопасного режима судоходства в регионе, и важности дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в области безопасности и обороны.

Президент Зеленский заверил в евроатлантическом курсе Украины и цели обрести в ближайшей перспективе полноценное членство в НАТО.

Глава государства заявил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

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Напомним, что в начале ноября Кабмин Украины одобрил переброску военных кораблей из Черного моря в Азовское.

В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский дал задание командующему Военно-морских сил контр-адмиралу Алексею Неижпапе полностью оснастить флот ракетным вооружением. По словам главы государства, это будет "фактором сдерживания" России в Черноморском регионе.