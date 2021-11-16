Зеленский обсудил с министром обороны Великобритании постройку украинского флота [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом ситуацию с безопасностью в районе Черного и Азовского морей. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.
Глава Минобороны находится в Киеве с рабочим визитом. Владимир Зеленский обсудил с ним межгосударственное соглашение о кредитовании программы развития украинского военного флота на сумму 1,7 млрд. фунтов стерлингов.
Великобритания стала нашим ключевым партнером в вопросе развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты в сфере безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы.
Зеленский и Уоллес обменялись мнениями в отношении международных шагов, необходимых для восстановления безопасного режима судоходства в регионе, и важности дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в области безопасности и обороны.
Президент Зеленский заверил в евроатлантическом курсе Украины и цели обрести в ближайшей перспективе полноценное членство в НАТО.
Глава государства заявил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.
Напомним, что в начале ноября Кабмин Украины одобрил переброску военных кораблей из Черного моря в Азовское.
В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский дал задание командующему Военно-морских сил контр-адмиралу Алексею Неижпапе полностью оснастить флот ракетным вооружением. По словам главы государства, это будет "фактором сдерживания" России в Черноморском регионе.
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