Фракция "Оппозиционной платформы- За жизнь" подготовила законопроект, которым предусмотрено выделение 2,5 миллиарда гривен на увеличение финансирования критически важных направлений: энергетики и медицины. Деньги на это есть, главное не тратить их на очередные пиар-проекты, а направить туда, где они действительно нужны. Об этом сообщил на странице в Facebook Сопредседатель "Оппозиционной платформы- За жизнь" Юрий Бойко, комментируя альтернативный законопроект 6298-1 от ОП-ЗЖ, зарегистрированный в парламенте.

Законопроект предусматривает направление дополнительных доходов общего фонда государственного бюджета на выплаты медицинским работникам и покупку энергоносителей. В частности, по словам оппозиционного политика, 500 миллионов гривен необходимо выделить на дополнительные выплаты медикам.

"Сейчас в стране настолько сложная ситуация, что в дефиците не только кислород, но и медицинский персонал. В зоне риска оказались как медики, которые на передовой борьбы с эпидемией, так и те, кто работает с обычными пациентами. Однако власть не дает этому должной оценки. С таким подходом, нас скоро просто некому будет лечить. Допустить такого категорически нельзя", - подчеркнул Юрий Бойко.

Народный депутат также отметил, что 2 миллиарда гривен нужно направить на покупку энергоносителей для того, чтобы предотвратить техногенные катастрофы в текущем отопительном сезоне. Из-за того, что власть провалила все, что могла, еще на стадии подготовки к отопительному сезону, люди, коммунальная сфера и промышленность не понимают, как им пережить зиму.

"Наша обязанность, обязанность исполнительной власти и парламента, - дать им этот ответ и уберечь страну от угрозы энергетического коллапса. Мы требуем, чтобы Кабмин регулярно информировал парламент об обеспеченности страны энергоносителями. И речь не о тех абстрактных разговорах, с которыми обычно приходят министры, а о конкретных цифрах. Сколько есть энергоносителей сейчас, какой подтвержденный прогноз объема их поступлений. Люди должны знать, что ни объектам критической инфраструктуры, ни их домам не угрожают отключения света и тепла. "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться, чтобы парламент проголосовал за законопроект ОП-ЗЖ, и не на словах, а на деле помог украинцам", - резюмировал Юрий Бойко.