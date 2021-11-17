За станом здоров'я Саакашвілі спостерігатиме спеціальна комісія лікарів [ Редактировать ]
48-й день без їжі. У Грузії створили спеціальну комісію лікарів для перевірки стану здоров'я ув'язненого Міхеїла Саакашвілі.
До неї за розпорядженням омбудсмена Грузії увійшли медики різного профілю. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Вона також додала, що напередодні зустрілася з матір'ю третього грузинського президента - Гіулі Аласанією.
Зокрема, говорили про захист прав Саакашвілі на життя, безпеку, медичну допомогу й справедливий суд.
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Усе кажуть, заради того, щоб стабілізувати стан здоров'я політика. Водночас кохана Саакашвілі - народний депутат Єлизавета Ясько, назвала цю лікарню цитую "найнебезпечнішим місцем".
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