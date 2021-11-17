Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

48-й день без їжі. У Грузії створили спеціальну комісію лікарів для перевірки стану здоров'я ув'язненого Міхеїла Саакашвілі.

До неї за розпорядженням омбудсмена Грузії увійшли медики різного профілю. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона також додала, що напередодні зустрілася з матір'ю третього грузинського президента - Гіулі Аласанією.

Зокрема, говорили про захист прав Саакашвілі на життя, безпеку, медичну допомогу й справедливий суд.