Кабинет министров Украины принял решение внести изменения в постановление об индивидуальных номерных знаках. Такое решение было принято во время заседания правительства.

Таким образом, теперь в номерах можно будет указывать только буквы. Постановлением исключается положение о соответствии номерных знаков транспортных средств, которые изготавливаются по индивидуальным заказам их владельцев, требованиям государственных стандартов, и приложение, которое устанавливает образцы таких номерных знаков.

Отмечается, что также было введено ограничение на количество символов - от 3 до 8 для автомобилей и от 3 до 6 для мотоциклов. Известно, что требования к номерным знакам устанавливаются Министерством внутренних дел Украины.

Читайте также, на территории Украины ввели платное хранение автомобильных номерных знаков. Хранение номеров теперь будет стоить 9 гривен в сутки, а после окончания оплаченного срока хранения нужно обязательно позаботиться о продлении резерва.

Кроме того, Министерство внутренних дел издало приказ, согласно которому каждый сервисный центр ведомства будет выдавать на транспортные средства номерные знаки только своей области. При этом независимо от места прописки владельца автомобиля.

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