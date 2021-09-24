На территории Украины с пятницы, 24 сентября, ввели платное хранение автомобильных номерных знаков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Таким образом, хранение номеров теперь будет стоить 9 гривен в сутки, а после окончания оплаченного срока хранения нужно обязательно позаботиться о продлении резерва.

Сегодня вступает в силу постановление, по нормам которого ответственное хранение номерных знаков стоит 9 гривен в сутки без учета налога на добавленную стоимость. Ведь после окончания срока оплаченного хранения вам необходимо позаботиться о продлении резерва. В противном случае вы рискуете их потерять – номерные знаки будут уничтожены.

Отмечается, что для того, чтобы воспользоваться этой услугой нужно заявление, удостоверение личности, регистрационные документы на транспортное средство, квитанция, которая удостоверяет оплату государственной услуги.

Фото: МВД

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Кроме того, с 1 сентября Украина запрещает въезд на свою территорию автомобилям из Приднестровского региона Молдовы на номерах так называемой "республики". Номера должны быть согласованного образца или нейтральными.

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