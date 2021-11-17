Ворожу важку техніку зафіксувала ОБСЄ в забороненій зоні [ Редактировать ]
Ворожу важку техніку зафіксувала ОБСЄ в забороненій зоні. Озброєння окупантів розташоване за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання, - йдеться у звіті місії за попередню добу. Зокрема, на непідконтрольній території Донеччини безпілотники спостерігачів виявили 30 танків і гаубицю на полігоні поблизу селища Покровка. А в Безіменному нарахували дві бойові броньовані машини та радіорелейну станцію.
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Озброєння окупантів розташоване за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання, йдеться у звіті місії за попередню добу.
Озброєння окупантів розташоване за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання, йдеться у звіті місії за попередню добу.
Кремль прирівняв товари з ОРДЛО до російських. І доручив уряду спростити їх допуск на ринок Росії.
Але про нарощування, як пишуть західні видання The Washington Post і Politico - не йдеться. У міністерстві нагадали, цьогоріч поблизу кордону України росіяни провели серію військових навчань.
Про це повідомила низка іноземних ЗМІ, а видання Politico оприлюднило відповідні знімки з повітря.