iPhone можно будет ремонтировать дома: в Apple нашли способ [ Редактировать ]
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С 2022 года компания Apple откроет продажи оригинальных комплектующих и инструментов для самостоятельного ремонта iPhone. Первыми в продаже станут доступными детали для iPhone 12 и iPhone 13. Об этом сообщает пресс-служба Apple.
Владельцы смартфонов смогут сами поменять в них аккумуляторы, экраны и камеры. После ремонта на дому гарантия на гаджеты не пропадет, если пользователь не повредит устройство.
В США программа будет запущена в начале следующего года, а в течение года она распространится и на некоторые другие страны.
Затем в продаже должны появиться детали для ремонта компьютеров Mac с чипами M1. Пока список комплектующих для самостоятельной замены ограничен камерами, аккумуляторами и экранами. В будущем количество доступных запчастей увеличат.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Китае разработали дешевую копию iPhone X. В то же время стоит помнить, что iPhone Х может вспыхнуть во время зарядки.
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