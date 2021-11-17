С 2022 года компания Apple откроет продажи оригинальных комплектующих и инструментов для самостоятельного ремонта iPhone. Первыми в продаже станут доступными детали для iPhone 12 и iPhone 13. Об этом сообщает пресс-служба Apple.

Владельцы смартфонов смогут сами поменять в них аккумуляторы, экраны и камеры. После ремонта на дому гарантия на гаджеты не пропадет, если пользователь не повредит устройство.

В США программа будет запущена в начале следующего года, а в течение года она распространится и на некоторые другие страны.

Затем в продаже должны появиться детали для ремонта компьютеров Mac с чипами M1. Пока список комплектующих для самостоятельной замены ограничен камерами, аккумуляторами и экранами. В будущем количество доступных запчастей увеличат.

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