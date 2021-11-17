Бельгия на фоне четвертой волны коронавируса вследствие увеличения числа заболеваемости усилила ограничения. Об этом сообщает The Guardian.

Так, в стране вернули масочный режим.

С 20 ноября в стране запрещено посещать закрытые помещения, такие как, например, кафе и рестораны без защитных масок. Соответствующее правило будет касаться всех посетителей старше 10 лет. Тоже самое касается и ночных клубов.

Чтобы посетить заведения общественного питания, театр и другие развлекательные или культурные места - необходимо иметь с собой один из указанных документов:

сертификат о полной вакцинации;

отрицательный тест;

справку о выздоровлении.

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