Україна стала десятою в світі за кількістю нових інфікувань [ Редактировать ]
За кількістю нових інфікувань Україна нині десята в світі.
У першій п'ятірці лідерів за приростом хворих на ковід - Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія, Росія та Польща.
Загалом напередодні на планеті коронавірус підхопили 600 тисяч людей. 8,5 тисяч померли від ускладнень хвороби.
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