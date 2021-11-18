Помощник режиссера по сценарию фильма Мэми Митчелл, которая позвонила в полицию после съемок на съемочной площадке в Нью - Мексико, подала иск против Алека Болдуина, продюсера фильма и техника по оружию. Об этом сообщает BBC News.

По ее слова, в тот день камеры должны были снимать "кровавое пятно на плече" актера и его фигуру "по мере того, как он тянулся к кобуре, чтобы достать" револьвер.

В сценарии ничего не говорилось о том, что подзащитный Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия.

Обвиняемые пока ничего не прокомментировали.

Власти расследуют стрельбу 21 октября, которая произошла на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Пока не было выдвинуто никаких обвинений.

11 ноября светопостановщик фильма "Ржавчина" Серж Светной подал в суд на американского актера Алека Болдуина, аргументировав это тем, что на съемочной площадке не должно быть боевых патронов.

Напомним, 21 октября, на съемках вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико, США, на ранчо Bonanza Creek Ranch в Санта-Фе Алек Болдуин случайно ранил из реквизитного оружия двоих людей.

42-летняя оператор Галина Гатчинс умерла в больнице во время операции на желудке, а 48-летний режиссер-сценарист Джоуел Соуз получил ранение в плечо. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Оружие оказалось заряжено одним боевым патроном, который разорвался в стволе и осколками ранил людей. Реквизит в руки актера попал от ассистента режиссера, которому в свою очередь его выдал специалист по оружию.

Расследование смерти Галины продолжается.

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