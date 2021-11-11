Осветитель фильма "Ржавчина", на съемках которого Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, подал в суд на актера и других членов съемочной группы.

Серж Светной, который также является выходцем из Украины, утверждает, что пуля едва не попала в него, а халатность привела к "тяжелому эмоциональному потрясению".

Во время пресс-конференции в Лос-Анджелесе 63-летний Светной сказал, что видел пистолеты, оставленные без присмотра в грязи за несколько дней до смертельной стрельбы. Он якобы предупреждал об этом ответственных людей, но те не смогли обеспечить на съемках безопасные условия.

Напомним, что помощник режиссера Дэйв Холлс передал Болдуину пистолет, который считал безопасным. За оружие отвечала Ханна Гутьеррес-Рид - 24-летняя оружейница, которую ранее критиковали за неопытность и оплошности на съемках.



На своей странице в Facebook Светной опубликовал официальное заявление для прессы.

"Я не обвинял и не обвиняю никого лично, и тем более кого-то одного. В кинопроизводстве участвует много людей. Каждый человек должен делать свою работу и нести полную ответственность за нее, - написал осветитель. - Важно давать возможность молодым и менее квалифицированным людям работать на съемочных площадках, но всегда за каждым молодым кадром должны стоять опытные люди, которые могут научить, предостеречь от ошибок и предотвратить трагедии".

Также Светной рассказал о похоронах 42-летней Галины Хатчинс, которые прошли 1 октября.

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"Я до сих пор не могу поверить, что ее больше нет с нами. У меня сердце разрывалось, когда в моих объятьях рыдала мать, которая до сих пор не понимает, как ей пережить потерю своего ребенка. Какая ужасная трагедия и несправедливость, когда человек лишается жизни на киносъемочной площадке, создавая искусство", - написал он.

Напомним, 21 октября, на съемках вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико, США, на ранчо Bonanza Creek Ranch в Санта-Фе Алек Болдуин случайно ранил из реквизитного оружия двоих людей.

42-летняя оператор Галина Гатчинс умерла в больнице во время операции на желудке, а 48-летний режиссер-сценарист Джоуел Соуз получил ранение в плечо. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Оружие оказалось заряжено одним боевым патроном, который разорвался в стволе и осколками ранил людей. Реквизит в руки актера попал от ассистента режиссера, которому в свою очередь его выдал специалист по оружию.

Расследование смерти Галины продолжается.

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