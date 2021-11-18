40% українців отримали одну дозу вакцини [ Редактировать ]
20,5 тисяч інфікованих Ковідом в Україні за минулу добу. Одужали - 19 тисяч пацієнтів. 752 людини померли. Найбільше заражених у столиці, на Дніпропетровщині, Донеччині та Запоріжжі.
Першу дозу антиковідної вакцини отримали 40 відсотків українців.
Повністю імунізована майже чверть населення.
Нині в червоній карантинній зоні перебуває вже 18 областей - сьогодні до них приєдналась Вінниччина.
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У першій п'ятірці лідерів за приростом хворих на ковід - Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія, Росія та Польща.
Щодо нових інфікувань, то їх за минулу добу більш як 18 з половиною тисяч.
Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Велика Британія та Німеччина.
Найбільше заражень - у столиці, на Дніпропетровщині та Одещині.
Далі - Велика Британія, Німеччина та США. Україна у цьому переліку шоста.