Нині в червоній карантинній зоні перебуває вже 18 областей - сьогодні до них приєдналась Вінниччина.

20,5 тисяч інфікованих Ковідом в Україні за минулу добу. Одужали - 19 тисяч пацієнтів. 752 людини померли. Найбільше заражених у столиці, на Дніпропетровщині, Донеччині та Запоріжжі.

Першу дозу антиковідної вакцини отримали 40 відсотків українців.

Повністю імунізована майже чверть населення.

Нині в червоній карантинній зоні перебуває вже 18 областей - сьогодні до них приєдналась Вінниччина.