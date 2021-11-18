Маски являются одним из самых эффективных средств борьбы с коронавирусом. Такое заявление сделали британские и австралийские ученые. Они отметили, что маски на 53% риск заражения коронавирусом. Об этом сообщает The Guardian.

По данным глобального исследования ученых Эдинбургского университета и одного из вузов Австралии - университета Монаша, соблюдения социальной дистанции и регулярное мытье рук снижает риск заражения, но на 25%.

Систематический обзор и мета-анализ нефармацевтических вмешательств впервые показали, что ношение масок, социальное дистанцирование и мытье рук - все это эффективные меры по сдерживанию случаев заболевания, причем наиболее эффективным является ношение масок.

Указано, что результаты исследований были определены на основе анализа более 30 экспериментов со всего мира, которые показали статистически значимое снижение COVID-заболеваемости 53%

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