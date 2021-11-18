Висновок спеціалістів щодо препарату "Нуваксовід" надійде за кілька тижнів.

На ринку ЄС може з'явитися перша інактивована ковід-вакцина. Європейський регулятор розглядає заявку на схвалення препарату "Нуваксовід" від американської компанії "Нововакс".

Медики вважають, що ця виготовлена традиційним способом вакцина може переконати щепитися людей, які з певних причин побоюються колоти новітні розробки.

Очікується, що висновок спеціалістів щодо препарату "Нуваксовід" надійде за кілька тижнів. Дозвіл на використання має надати і Єврокомісія.