Євросоюз може ухвалити нову вакцину "Нуваксовід" [ Редактировать ]
На ринку ЄС може з'явитися перша інактивована ковід-вакцина. Європейський регулятор розглядає заявку на схвалення препарату "Нуваксовід" від американської компанії "Нововакс".
Медики вважають, що ця виготовлена традиційним способом вакцина може переконати щепитися людей, які з певних причин побоюються колоти новітні розробки.
Очікується, що висновок спеціалістів щодо препарату "Нуваксовід" надійде за кілька тижнів. Дозвіл на використання має надати і Єврокомісія.
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