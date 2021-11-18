США очолили ковідний рейтинг захворюваності [ Редактировать ]
За кількістю нових інфікувань Україна нині десята в світі.
У першій п'ятірці лідерів за приростом хворих на ковід - Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія, Росія та Польща.
Загалом напередодні на планеті коронавірус підхопили 600 тисяч людей.
8,5 тисяч померли від ускладнень хвороби.
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