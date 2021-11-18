Талібан вимагає у США відкрити доступ до держрезервів Афганістану [ Редактировать ]
Терористи Ісламської держави активізувалися майже у всіх провінціях Афганістану. І таліби, що захопили владу в країні, не в змозі протистояти розширенню угруповання.
Таку ситуацію констатує ООН. Окрім того, міжнародні спостерігачі наголошують - сприятиме тероризму і погіршення економічної ситуації в країні.
Вона призведе до зростання торгівлі наркотиками, зброєю та людьми. Cвоєю чергою, Талібан вимагає у США відкрити доступ до держрезервів Афганістану.
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