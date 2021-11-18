Терористи Ісламської держави активізувалися майже у всіх провінціях Афганістану. І таліби, що захопили владу в країні, не в змозі протистояти розширенню угруповання.

Таку ситуацію констатує ООН. Окрім того, міжнародні спостерігачі наголошують - сприятиме тероризму і погіршення економічної ситуації в країні.

Вона призведе до зростання торгівлі наркотиками, зброєю та людьми. Cвоєю чергою, Талібан вимагає у США відкрити доступ до держрезервів Афганістану.

Новий уряд хоче розпоряджатися замороженими коштами, щоби не поглиблювати і без того затяжну кризу.