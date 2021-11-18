Игнорирование коронавирусной болезни при первых симптомах COVID-19 приводит к опасным последствиям. Как рассказала врач-инфекционист Лариса Мороз, чем позже пациент обращается к врачу, тем выше риск летального исхода.

Самый большой риск при затягивании с обращением за медицинской помощью при заболевании коронавирусом у пожилых пациентов, сказала медик в интервью УНН.

Часто их привозят в больницу уже на носилках, когда болезнь перешла в тяжелую форму.

Мороз также также назвала главную ошибку при лечении коронавируса. По ее словам, это бесконтрольный прием антибиотиков.

"Люди лечатся антибиотиками, противогриппозными, капают иммуноглобулины дома и стволовые клетки. Антибиотики приводят к резистентности. На вирусную пневмонию они не действуют. Они ухудшают состояние", – объяснила инфекционист.

Она же призвала не ориентироваться на температуру. Если она не повышается до 38 градусов, то это не значит, что болезнь пройдет легко.

"А потом через неделю, через день, сатурация резко падает, и таких людей привозят уже на носилках. Так нельзя. Температура – это не основной критерий", - подчеркнула медик.

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Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.

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