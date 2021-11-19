Коронавірус у світі: у Греції невакцинованим дозволили ходити лише до церкви [ Редактировать ]
Європа посилює обмеження для невакцинованих. У Словаччині з понеділка нещепленим заборонять відвідувати ресторани, торговельні центри, крамниці, спортивні та масові заходи.
Аналогічні правила запроваджує й Греція. Невакцинованим дозволили ходити лише до церкви. Водночас Німеччина ухвалила новий багаторівневий локдаун.
Суворість обмежень залежатиме від кількості ушпиталених на 100 тисяч населення. Уряд країни також продовжить виплати бізнесу, який потерпає від ковідних обмежень.
У Європейському агентстві з лікарських засобів заявили: без масової вакцинації нинішню хвилю заражень не подолати. Минулої доби в Європі зафіксовано понад 300 тисяч нових випадків коронавірусу.
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