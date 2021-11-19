Православные в этот день вспоминают святителя Павла, а народе же 19 ноября носит такое название: Павел Ледостав. С этого времени на Руси обычно вставали реки, а рыбаки начинали готовить снасти для зимней рыбалки.

И если ловить рыбу не запрещено, то охотиться 19 ноября 2021 года не рекомендуется. Наши предки говорили: если убить и даже просто как-то обидеть животное в этот день, можно лишиться удачи на зиму, а то и на весь год.

Не следует 19 ноября отправляться в дальний путь. Даже если во время самого путешествия ничего дурного не случится, по прибытии вас может ждать разочарование - и это в лучшем случае. Так считали предки.

Не стоит 19 ноября 2021 года помогать слишком красивым женщинам. В народе были уверены: под их личиной в этот день скрывается нечисть. Чтобы избежать ее пагубного влияния, нельзя оставаться с красоткой наедине.

Лучше не давать 19 ноября 2021 года деньги в долг. Вернуть-то их, возможно, удастся, но какой ценой! Если ослушаться этого совета предков, можно на какое-то время зависнуть на краю финансовой пропасти.

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