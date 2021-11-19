За один день 5-6 таких сівачів облітають 10 гектарів землі.

Вирощувати нові дерева в цікавий спосіб вирішили в Хорватії. Там за допомогою безпілотників за один день засівають близько 10 гектарів землі. Звідки з'явилася така ідея - знає Вікторія Парфенюк.

Безпілотники-сівачі борознять небо Хорватії. За допомогою таких дронів намагаються відновити знищені пожежами ліси. Метод не новий, проте хорватські підприємці його вдосконалили. Безпілотники розсіюють насіння з невеликих капсул разом із корисними домішками. У такий спосіб формують сприятливе мікросередовище для майбутніх дерев.

Ідея проєкту полягає в тому, щоб засадити територію тими видами дерев, які раніше росли на цій ділянці. Поки що використовували лише насіння різних видів дуба. За один день 5-6 таких сівачів облітають 10 гектарів землі.

Душан Єлич, керівник проєкту:

Ми забезпечуємо достатню швидкість посіву, аби надолужити різницю між знищеними та новими деревами. Дрони викидають такі насіннєві бомби із запатентованою формулою, яка дозволяє насінню проростати дуже швидко й успішно.

Лісові пожежі в Хорватії часто стаються у важкодоступних місцях, тому повітряно-десантний метод має сенс, запевняють керівники проєкту. Цього тижня дрони засівали ділянку в муніципалітеті Промина на півдні країни. У 2009 тут вирувала велика пожежа.

Тигомир Буданко, мер Промини:

На всіх цих територіях кілька разів виникали пожежі. Тут тепер низькі чагарники, навіть не ті, які тут росли колись.

Наступного року власники проєкту планують вийти на міжнародний рівень. Цим методом уже зацікавилися лісники з Румунії, Чорногорії та США. Хорватські новатори хочуть долучитися до ініціативи Європейського Союзу висадити три мільярди дерев до 2030 року в рамках боротьби зі зміною клімату та втратою біорозмаїття.