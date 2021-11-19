Фільм Олега Сенцова визнали найкращим на Стокгольмському кінофестивалі [ Редактировать ]
А фільм українського режисера Олега Сенцова "Носоріг" переміг на Стокгольмському кінофестивалі. Стрічку визнали "Найкращим фільмом".
Виконавець головної ролі Сергій Філімонов теж здобув титул "Найкращого актора". "Носоріг" - це кримінальна драма про українські 90-ті, знята спільно з Польщею та Німеччиною.
Робота над фільмом розпочалася ще 2012, але процес зупинився через ув'язнення Сенцова. Завершили стрічку після звільнення режисера.
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Стрічку визнали "Найкращим фільмом". Виконавець головної ролі Сергій Філімонов теж здобув титул "Найкращого актора".
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