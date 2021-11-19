В лаборатории США нашли смертельно опасную инфекцию [ Редактировать ]
В США на территории лабораторного центра были обнаружены флаконы с надписью "натуральная оспа". Об этом сообщает издание The Guardian.
Жуткая находка была обнаружена сотрудником, проводившим исследования различных вакцин. При этом содержимое флаконов было невредимо.
Отмечается, что в Центре по контролю и профилактике заболеваний США провели проверку, в ходе которой было выяснено, что во флаконах был не вирус, вызывающий заболевание, а коровья оспа, используемая для изготовления вакцин. Оспа, которая убила более 300 миллионов человек с начала XX века, была объявлена ликвидированной в 1980 году после согласованной глобальной кампании вакцинации.
Читайте также, шесть давно забытых видов смертельных микробов обнаружены в правительственных лабораториях США. Среди последних находок - пробирки с рицином и возбудителями ботулизма, чумы и редкой тропической инфекции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Фармацевтическая компания Pfizer Inc подписала договор с правительством США на сумму 5,29 миллиарда долларов
Исследования проводились с помощью детей
Открытие сделали исследователи из штата Огайо
Современная медицина может только облегчить жизнь человека
Решение было принято после обследования предстоятеля Константинопольской церкви в больнице Mount Sinai на Манхеттене в Нью-Йорке