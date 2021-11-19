В США на территории лабораторного центра были обнаружены флаконы с надписью "натуральная оспа". Об этом сообщает издание The Guardian.

Жуткая находка была обнаружена сотрудником, проводившим исследования различных вакцин. При этом содержимое флаконов было невредимо.

Отмечается, что в Центре по контролю и профилактике заболеваний США провели проверку, в ходе которой было выяснено, что во флаконах был не вирус, вызывающий заболевание, а коровья оспа, используемая для изготовления вакцин. Оспа, которая убила более 300 миллионов человек с начала XX века, была объявлена ликвидированной в 1980 году после согласованной глобальной кампании вакцинации.

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