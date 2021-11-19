Верховна Рада має бути готовою запровадити надзвичайний стан у прикордонних областях через мігрантів. Але поки що такої потреби немає. Про це заявив очільник МВС Денис Монастирський під час доповіді в Парламенті. Наразі силовики готуються задіяти, як висловився міністр, тактику ешелонного прикриття, що дасть змогу за потреби відкривати вогонь.

Про безпеку кордонів, вагнерівців та президентську тисячу - Яна Танчак розповість.

Такі кадри з білорусько-польського кордону облітають світові ЗМІ вже кілька тижнів. Непокоять вони й найближчу сусідку - Україну. Ситуація на рубежі - під контролем, українські силовики до можливих ускладнень готові, - запевняє очільник МВС Денис Монастирський із трибуни Верховної Ради. Наразі визначили близько 10 потенційно вразливих ділянок кордону - їх протяжність двісті сімдесят кілометрів. Там уже чергує авіація МВС - 15 гелікоптерів, два літаки та понад чотири десятки безпілотників. А за два тижні військовики проведуть польові навчання.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

До охорони держкордону ми будемо задіювати тактику ешелонного прикриття: перший склад ешелону буде без зброї, лише з захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону для другого ешелону передбачено використання необхідних спеціальних засобів та зброї.

Не лише такий захист рубежів розглядають в уряді. Нардепів просять закласти в бюджет на наступний рік - 17 мільярдів гривень на побудову прикордонної стіни.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Після вивчення досвіду іноземних країн найбільш раціональним рішенням є будівництво вздовж всього кордону або річки у вигляді суцільного паркану з сітки та колючого дроту, стовідсотковим покриттям кордону інтелектуальної системи цілодобового відеонагляду та сигналізації.

Йдеться про ділянку кордону, яка межує з Росією та Білоруссю. У монобільшості хочуть довірити будівництво ізраїльським спеціалістам і зекономити витрати.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Я буду говорити з міністром, в мене є інформація, що ізраїльські компанії готові надати такий кредит довгостроковий, за півтора відсотка річних для того, щоб це обладнання було встановлене. Це завдання зараз міністра, щоб він вибудував механізм під час складної ситуації. З бюджету не буде таких видатків, але при цьому ми отримали необхідне обладнання, щоб наш кордон був в безпеці.

Загрози національній безпеці нардепи мали обговорювати й далі - планували заслухати звіт ТСК по "вагнерівцях". Але до цього не дійшло.

Сергій Рахманін, народний депутат "Голос":

Певна кількість людей у фракції "Слуга народу", наскільки я знаю, за цей звіт голосувати не готові, з огляду на величезну кількість питань, які викликає цей звіт, з огляду на певні невідповідності зі здоровим глуздом і змістом цього документа.

Торкнулися і найпопулярнішої теми тижня - президентської тисячі вакцинованим, яка фактично розколола парламент. Нардепам очільник уряду пояснив - гроші нараховуватимуть через "Дію". Механізм ще опрацьовують. Час на це є. Функціонувати все має з 19 грудня.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Стосовно використання даної можливості в селах, а також українськими пенсіонерами, зараз допрацьовується. На момент запуску програми ці пропозиції урядом будуть озвучені та представлені суспільству.

А в кулуарах Віктор Ляшко повідомив журналістам - пік захворюваності Україна пройшла. Але можливий новий спалах. Тож закликає українців імунізуватися. Нині однією дозою щеплені - 40 відсотків, а для формування колективного імунітету потрібно хоча б сімдесят процентів, і тисяча за дві дози - переконаний міністр - це непоганий стимул.