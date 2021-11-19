Одеський суддя знову здивував своїм "літературним" вердиктом [ Редактировать ]
Читання як вирок. Одеський суддя Олександр Гарський знову здивував усіх своїм "літературним" вердиктом. Чоловіку, якого визнали винним у крадіжці мобільного телефону, він дав рік іспитового терміну та зобов'язав прочитати... Льва Толстого та Івана Франка.
За словами судді, обвинувачений - мав складну долю, ріс на вулиці й не вчився. А література, мовляв, може його змінити. Нагадаю, раніше Гарський зобов'язав двох молодиків - звинувачених у крадіжці - прочитати Марка Твена, Джека Лондона і Тараса Шевченка.
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