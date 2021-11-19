Школи Івано-Франківська знову навчають очно [ Редактировать ]
Кінець "дистанційки". В Івано-Франківську відновили очне навчання в школах. За парти повернулися учні п'ятих - одинадцятих класів. Щоправда, не в усіх закладах. Чому? І коли відчинять решту шкіл? Дізнавалася Жанна Дутчак.
В Івано-Франківських школах знову гамірно. Після місячної перерви за парти повернулися учні старших класів. Одинадцятикласник Ілля каже: скучив за живим спілкуванням - і не тільки з однокласниками, а й учителями. Адже востаннє з ними бачився - ще в середині жовтня.
Ілля Фоменко, учень 11 класу:
Зустрітися з друзями, повчитися. - А дистанційка як? - Не цікаво. Так краще.
А от старшокласниця Юля поверненню до очного навчання - зовсім не радіє. Каже, "дистанційка" дозволяла їй поєднувати обов'язкові уроки з підготовкою до ЗНО.
Юля Стрипа, учениця 11 класу:
Одинадцятому класу все ж таки легше навчатися дистанційно, дуже велика кількість репетиторів і від дистанційного навчання ми більше встигаємо, і більше віддаємо часу тим предметам, які будемо складати на ЗНО.
У міському департаменті освіти пояснюють, за правилами "червоної" зони мають бути стовідсотково вакциновані всі працівники. Такого показника вдалося досягти лише цього тижня... І то тільки півтора десятка шкіл. Решта сорок - приєднуватимуться поетапно.
Ігор Максимчук, директор департаменту освіти Івано-Франківської міської ради:
У цей тиждень у нас будуть працювати вже 16 закладів освіти. Вовчинецька гімназія у нас почала освітній процес і ще раніше. У нас працюють шість початкових шкіл. Ну і сподіваюся, що з понеділка ми закриємо це питання загалом. Вийдуть всі заклади освіти.
Відновив навчання і четвертий ліцей. Директор каже: із вісімдесяти працівників - категорично вакцинуватися відмовилися лише троє. Їх ще восьмого листопада відсторонили від роботи. І під час визначення загального показника вакцинованих - не враховували.
Ірина Гаврилюк, директорка ліцею №4 міста Івано-Франківська:
Окрім двох вчителів і одного техпрацівника на сьогодні не подали ані сертифіката про вакцинацію, ні довідки про протипоказання. Це їх абсолютне переконання, що вони не будуть вакцинуватися.
Треба враховувати відсторонених працівників у загальну кількість вакцинованих чи ні - у міському департаменті освіти й самі точно не знають. Адже в постанові Кабміну написано про сто відсотків усіх працівників. Без уточнення - чи входять у це число відсторонені. Тож на місцях усі користуються роз'ясненнями Міністерства освіти.
Ігор Максимчук, директор департаменту освіти Івано-Франківської міської ради:
Кожен керівник приймає те чи інше рішення про відновлення навчання в очному форматі. Цифра відсторонених щораз змінна.
Сергій Шкарлет, міністр освіти та науки України:
Відсторонені працівники не рахуються. На сьогодні не вакцинованих у нас менш як сім відсотків. Але серед них, ну мені здається, переважна більшість в яких протипоказання. І мої колеги з Мінцифри працюють, аби згенерувати довідку протипоказань і які не вимагають вакцинації.
Загалом на Прикарпатті нині відсторонені від роботи більше як пів тисячі працівників освіти. У звичному режимі працюють майже тридцять відсотків навчальних закладів, решта - і досі на дистанційці.
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