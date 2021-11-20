В Киеве на заводе "ЭМКО" во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал многотонный станок. Они погибли на месте. Об этом сообщили в коммунальной аварийно-спасательной службе "Киевская служба спасения".

Трагедия произошла в пятницу, 19 ноября, на предприятии, которое находится на улице Олексы Тихого, 99.

Спасателям ГСЧС пришлось высвобождать тела погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.

"Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час", - говорится в сообщении спасателей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители должны установить все обстоятельства трагедии. По факту происшествия также ведется служебное расследование.

По предварительных выводам, причиной трагедии могло стать нарушения правил техники безопасности при выполнении монтажных работ.

Напомним, что в сентябре прогремел взрыв на сахарном заводе в Киевской области, в результате чего пострадали пять человек.