В Киеве под Офисом президента Украины, куда пришли участники акции в память о погибших на Майдане, произошли столкновения с полицией.

Участники акции с криками "Зелю геть!" пытаются прорваться к Офису президента на улице Банковой.

Участники шествия пришли к Офису президента с Майдана независимости и Аллеи Героев Небесной, где проходила панихида в память о погибших. Люди потребовали от полицейских, чтобы им позволили войти, так как сегодня отмечается День Достоинства и Свободы.

В марше "Не теряем достоинства. Защищаем свободу" принимает участие около 500-700 человек, среди них - сторонники экс-президента Петра Порошенко.

Участники марша растянули большой баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство".