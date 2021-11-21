Митингующие пытались прорваться в Офис президента (видео) [ Редактировать ]
Источник: Українська правда
В Киеве под Офисом президента Украины, куда пришли участники акции в память о погибших на Майдане, произошли столкновения с полицией.
Участники акции с криками "Зелю геть!" пытаются прорваться к Офису президента на улице Банковой.
Участники шествия пришли к Офису президента с Майдана независимости и Аллеи Героев Небесной, где проходила панихида в память о погибших. Люди потребовали от полицейских, чтобы им позволили войти, так как сегодня отмечается День Достоинства и Свободы.
В марше "Не теряем достоинства. Защищаем свободу" принимает участие около 500-700 человек, среди них - сторонники экс-президента Петра Порошенко.
Участники марша растянули большой баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство".
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