Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів, як Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус та яких обмежень чекати українцям надалі.

"Ми дійсно фіксуємо вже спад випадків коронавірусної хвороби. Значної кількості госпіталізацій, значної кількості одужавших та людей, які виписуються з лікарень", - каже Ляшко.

За його словами, якщо на початок листопада пацієнтів в лікарнях було близько 52 тисяч, то зараз 42 тисячі.

"МОЗ подав до Кабміну два прохання про переведення з "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки дві області - Луганську та Львівську, оскільки вони вийшли в "жовтий" рівень небезпеки. Найближчим часом буде скликана комісія, яка розглядає ці питання. Водночас ми робимо певні зміни до карантинної постанови, яка в "жовтому" рівні буде передбачати повний курс щеплень, для того, аби працював бізнес", - каже міністр.

Ляшко також розповів, що люди ще довго будуть їздити з ковід-сертифікатами.

"Міжрегіональне надовго, і ми будемо утримувати цю ситуацію поки не буде спад захворюваності на коронавірус. Але до МОЗу звернулися мери деяких міст, аби переглянути питання проїзду у міському транспорті. Ми будемо йти на зустріч, оскільки наближаються холода. Ми переходимо на такий етап, коли кажемо: "пандемія стає пандемією невакцинованих людей, і вакциновані не повинні страждати через невакцинованих", - додав міністр.

Міністр в ефірі програми "Подробиці тижня" запевнив, що вакцин зараз вистачить усім українцям.

"Ми хочемо наголосити, що не потрібно забувати про другу дозу щеплення. Прохання не відтягувати, та прийти якомога швидше та зробити другу дозу щеплення. На початку тижня я говорив про 600 тисяч, які мають отримати другу дозу, але на кінець тижня приблизно 190 тисяч", - додав міністр.

Також Ляшко розповів, коли будуть надавати бустерну дозу від коронавірусу.

"Головна мета зараз - це зменшити кількість людей, які потрапляють до лікарень. Голова ВООЗ виступив з заявою, про передчасність бустерної дози для будь-якої країни. Головна мета світова - 40% вакцинованого дорослого населення до кінця цього року, та 70% до середини 2022 року. При таких відсотках вакцинації ми зможемо подолати пандемію коронавірусу. Бустерна доза буде з'являтися, коли вакциновано достатня кількість людей. В Україні вже 40% дорослого населення вакциновано однією дозою, й більше 30% мають повний курс вакцинації", - каже міністр.