В Украине сейчас есть мощности для выявления "Дельты"/ фото: Известия

В настоящее время на территории Украины происходит циркуляция "Дельта"-штамма коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

По его словам, в Украине сейчас есть мощности для выявления "Дельты", путем расшифровки генома, что позволяет осуществлять эпидемический надзор.

С сентября 2021 года страна уже имеет мощности для собственного секвенирования, которое позволяет полностью расшифровать геном вируса и позволяет осуществлять эпиднадзор за всеми циркулирующими в стране штаммами коронавируса.

Отмечается, что в среднем за неделю секвенируются около 80-100 образцов. На прошлой неделе исследовали образцы из 9 областей Украины В результате секвенирования и анализа было обнаружено, что у всех проанализированных пациентов штамм короновируса является вариантом "Дельта".

Читайте также, отказ от второй прививки от коронавируса может иметь непредсказуемые последствия. Если человек пропустил вторую дозу, то эффект от первой "утилизируется" уже через месяц, и риски тяжелого течения заболевания и летального исхода возрастают.

Кроме того, в 8 регионах Украины зафиксировали новый подтип "Дельта"-штамма коронавирусной инфекции AY.4.2, который еще называют "Дельта Плюс". Этот вариант коронавируса является максимально заразным из всех известных штаммов COVID-19.

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