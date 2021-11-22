Понад три десятки людей евакуювали вдень зі столичної новобудови. У багатоповерхівці загорілися електрощитові з 5-го до 16-го поверхів. Люди опинилися заблокованими в димовій пастці. І про пожежу дізналися із чату в соцмережах.

Чому в новобудові не спрацювала сигналізація? І на жодному поверху не було вогнегасника? Яна Танчак розбиралася в ситуації.

Це кадри евакуації людей зі столичної новобудови. Одного за одним рятувальники виводять мешканців задимленими сходами.

На руках виносять немовля.

-Все-все хорошо, молодец.

Про те, що їхній будинок палає, більшість мешканців дізналися з чату в соцмережі.

Людмила, мешканка будинку:

Ми сиділи працювали і випадково в чаті будинку… не пожежна спрацювала, вона не спрацювала. Ми побачили, що хтось пише - десь проводка горить- і чоловік каже - піду подивлюсь в коридорі, що там таке, чи в нас, не в нас. Відкриває і просто валить дим чорний вже і ми закрили квартиру звісно, поклали мокрий рушник під двері, щоб до нас дим не валив і чекали просто, бо ми побоялися виходити, бо невідомо, чи в нас вогонь на поверсі, чи не в нас.

Людмилу з чоловіком виводили рятувальники.

Людмила, мешканка будинку:

Я почала писати в чат сусідам і просити, щоб хтось пішов до пожежників, бо ми з вікна кричали - всі стоять просто видовище якесь, а пофіг, що там люди кричать. І ми в чаті почали писати і видно хтось з сусідів підійшов попросив нас евакуювати.

Сусіду Людмили з 12-го поверху Олександру вдалося врятуватися самостійно. Він, коли почув запах диму, швидко з дружиною вибіг сходами. Чоловік розповідає - в цей час п'ятеро людей були заблоковані в ліфті.

Олександр, мешканець будинку:

Люди, які спускалися у нас, ліфт не запитаний, як це треба по законодавству, тобто він без резервної схеми живлення і люди, які були під час виключення світла в ліфті, вони просто застрягли між поверхами. І тільки завдяки тому, що прибігли охоронці, їх чисто механічно витягли, бо там люди могли померти.

У будинку зайнялися електрощитові з 5-го по 16-й поверхи. Чому це сталося - нині з'ясовуються. Але мешканці житлового комплексу скаржаться - пожежною безпекою в будинку незадоволені вже давно.

Павло, мешканець будинку:

У нас будинок прийнято в експлуатацію вже два роки, але пожежна сигналізація, вона не працює, у нас в домі немає резервного живлення, у нас немає пожежних рукавів на поверхах. У нас, якщо світло пропадає, то зупиняється ліфт, все пропадає, пожерна сигналізація теж виключається. ЖЕК не пускає працівників МЧС перевріти на територію, нічого, штраф 34 гривні.

Слова мешканців підтверджують і рятувальники.

Світлана Водолага, речниця Головного управління ДСНС у місті Києві:

За нормами, правилами пожежної безпеки в домах на кожному поверсі, повинен бути стояти… ну, якщо простим реченням, ящик пожежний кран, який укомплектований пожежними рукавами. Пожежних кранів, звичайно, там не було. Що стосується даного будинку, просто вже після пожежі ми з'ясовували - цей будинок, він не перевірявся на дотримання вимог правил пожежної безпеки, тому що керуюча організація, керівник керуючої організації кілька разів нас не пускали на перевірку. Це зафіксовано є, у нас складені акти недопуску на цей об'єкт, тому який там стан пожежної безпеки, я наразі сказати не можу.

У ЖЕКу пояснити журналістам, чому не пускали до житлового комплексу перевіряльників, не захотіли. Двері в робочий час в установі зачинені. Мешканці ж постраждалого під'їзду змушені на кілька діб виїхати зі своїх квартир. Бо новобудова - знеструмлена, і світло тут з'явиться не раніше ніж за кілька днів.