Маємо пораненого на фронті. Сьогодні ворог чотири рази обстрілював українських армійців на Донбасі.

Попасну та Причепилівку на Луганщині накривав із гранатометів та кулеметів. А в районі селища Лебединське на Приазов'ї противник гатив із заборонених мінометів 120-го калібру. Українського бійця поранило осколком. Наразі він вже у шпиталі. Як кажуть в штабі ООС, його життя - поза загрозою.