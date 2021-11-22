Ворог накривав українські позиції забороненими мінометами [ Редактировать ]
Маємо пораненого на фронті. Сьогодні ворог чотири рази обстрілював українських армійців на Донбасі.
Попасну та Причепилівку на Луганщині накривав із гранатометів та кулеметів. А в районі селища Лебединське на Приазов'ї противник гатив із заборонених мінометів 120-го калібру. Українського бійця поранило осколком. Наразі він вже у шпиталі. Як кажуть в штабі ООС, його життя - поза загрозою.
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Від початку доби на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
На фронті ворог накривав вогнем мирні квартали. При чому під прицілом були селища, які розташовані фактично в тилу. Під обстріл потрапила і наша знімальна група!
Позиції українських армійців атакували біля Мар'янки, Кам'янки та селища Нью-Йорк.
Напередодні противник бив по українських позиціях із важких мінометів, гранатометів і кулеметів. Наші бійці вгамовували окупантів вогнем у відповідь.
Ворог накривав із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.