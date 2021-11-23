Рукопис Альберта Ейнштейна продадуть за мільйони євро [ Редактировать ]
Рукопис, на якому Альберт Ейнштейн зобразив зародження теорії відносності, продадуть із молотка. Цей документ легендарний фізик створив у співавторстві з колегою і другом - швейцарцем Мішелем Бессо 1913 року. На сторінках - схеми, формули та короткі пояснення. Це одна з двох нотаток про теорію відносності, що збереглися донині. Ще один рукопис ученого зберігається в архіві Єрусалимського університету. За раритет сподіваються вторгувати три мільйони євро.
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