Украинский певец Олег Винник снова отменил свои концерты по состоянию здоровья. Артисту пришлось перенести выступления в киевском Дворце "Украина" 24 и 25 ноября из-за ларингита.

Новость о том, что выступления переносятся на весну 2022 года, Винник опубликовал на своей странице в Instagram.

Он написал, что состояние его здоровья "не позволяет выйти на сцену".

"Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи состоялись", – заверил популярный исполнитель.

Это не первые концерты, отмененные Винником. Так, в октябре не состоялось выступление артиста в Запорожье, причиной чего был также ларингит. Заболел артист за месяц до даты концерта, но продолжил петь, чем существенно усложнил ситуацию.

По данным журналистов, свою роль тут сыграла и вредная привычка певца. Дело в том, что он заядлый курильщик, что пагубно сказывается на голосовых связках.

Если болезнь будет развиваться по одному из худших сценариев, а певец будет продолжать перенапрягать связки, он может даже потерять голос.

Винник добавил, что билеты на его киевские концерты остаются действительными. Точные даты пока неизвестны, их объявят позже.

Он также поблагодарил фанатов их за понимание, поддержку и любовь.

"Берегите себя", – подытожил Винник.

Ранее мы писали о том, что Олег Винник получил необычную награду. Певец получил благодарность от Государственной налоговой службы Украины.

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