Нурсултан Назарбаев уходит из политики [ Редактировать ]
Источник: пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия лидера провластной партии "Нур Отан" ("Свет отечества" - ред.). Об этом сообщил в Twitter его пресс-секретарь Айдос Укибай.
В ходе расширенного заседания Политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии "Nur Otan", подчеркнув, что партию должен возглавлять Президент страны (Касым‑Жомарт Токаев - ред.).
Нового лидера крупнейшей партии Казахстана выберет партийный съезд, до этого момента 81-летний Назарбаев сохранит этот пост.
Решение Назарбаева - это логическое продолжение транзита власти, начатое в 2019 году, заявил спикер политика изданию Tengrinews.kz.
Как отметил Нурсултан Назарбаев, партия "Нур Отан" должна быть главной опорой для президента Казахстана, особенно сейчас, в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией... Вне зависимости от занимаемых должностей и регалий Нурсултан Абишевич остается лидером нашей нации - Елбасы.
Напомним, что Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана почти 30 лет, ушел в отставку в марте 2019 года. После отставки он сохранил за собой посты лидера партии "Нур Отан" и председателя Совета безопасности Казахстана. Пост председателя Совбеза республики он будет занимать пожизненно.
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