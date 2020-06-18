В четверг, 18 июня, стало известно, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, он находится на самоизоляции. Об этом сообщает заявил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

"В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы (Лидера нации) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, Назарбаев продолжает работать в дистанционном режиме.

Укибай подчеркнул, что повода для беспокойства о здоровье экс-президента в настоящее время нет.

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