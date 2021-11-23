На территории Европы зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктора Ханс Клюге.

На заболеваемость инфекцией в регионе влияет штамм "Дельта", отказ от вакцинации и ослабление карантинных ограничений.

Нам предстоит суровая зима, но мы не должны оставаться без надежды, потому что все мы - правительства, органы здравоохранения, отдельные лица - можем принять решительные меры для стабилизации пандемии.

Отмечается, что в настоящее время ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Европе и Центральной Азии очень серьезна.

Читайте также, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

Кроме того, глава представительства Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт сделал заявление о таблетках от коронавируса, которые представила компания Merck. По его словам, таблетки - это не альтернатива вакцинам от COVID-19.

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