Курс доллара вырос до максимума с сентября [ Редактировать ]
На среду, 24 ноября 2021 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 26,86 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс вырос на 21 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 24 ноября установлен на таком уровне: 26,8604 гривен за 1 доллар (+0,2016 грн). При этом курс доллара на 23 ноября составляет: 26,6588 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара вырос до максимума за 2,5 месяца. Выше курс был только 6 сентября - 26,9298 гривен за доллар.
Как сообщали "Подробности", cлухи о подготовке вторжения в Украину вызвали сильнейшую за полтора года распродажу на российском фондовом рынке. Ведущие индексы обвалились 22 ноября на 3,6-5,6% и откатились к уровням начала сентября. Курс доллара впервые за пять месяцев поднялся выше 75 руб./$.
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