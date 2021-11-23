Среда, 24 ноября - 328-й день года. До конца года остается 37 дней. Мы собрали для вас информацию о том, какие праздники отмечают в этот день.

Праздники 24 ноября:

День моржа

День угощения домовых молоком

Международный день вина Карменер

День эволюции

Народные и церковные праздники:

В этот день православная церковь чтит память византийского монаха Феодора Студита, жившего в 8-9 веках. Он был сыном чиновника и получил хорошее образование. После жениться вместе с супругой принял постриг. Будучи игуменом Феодор обличал пороки правителей, защищал святыни от иконоборцев, за что неоднократно подвергался гонениям и пыткам.

Также святой совершил много чудес, избавляя от пожаров, нападения диких зверей, исцелял недугов.

Традиции и обряды

В народе день называли Федором Студитом. Считалось, что "Федор начинает землю студить", - так как погода обычно была холодной.

Вечером 24 ноября девушки гадали на суженого с помощью головки чеснока. Они очищали и пересчитывали зубчики. Если количество было парным, то свадьба будет в ближайший год, а если нет – "еще год в девках сидеть".

Приметы

Мокрый снег или стоит ясная погода - до 4 декабря еще случатся оттепели.

Теплая погода на Студита - к теплой зиме и наоборот.

Солнце 24 ноября светит на Федора - к похолоданию.

Дождь 24 ноября - к теплым дням до Введения.

Что нельзя делать?

Не стоит играть свадьбу или свататься - брак будет неудачным и молодые быстро разойдутся.

Нельзя выбрасывать осколки разбитой посуды. Лучше перекрестить их трижды и отнести в дупло старого дерева.

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