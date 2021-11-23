Праздники 24 ноября: примет и запреты дня [ Редактировать ]
Среда, 24 ноября - 328-й день года. До конца года остается 37 дней. Мы собрали для вас информацию о том, какие праздники отмечают в этот день.
Праздники 24 ноября:
- День моржа
- День угощения домовых молоком
- Международный день вина Карменер
- День эволюции
Народные и церковные праздники:
В этот день православная церковь чтит память византийского монаха Феодора Студита, жившего в 8-9 веках. Он был сыном чиновника и получил хорошее образование. После жениться вместе с супругой принял постриг. Будучи игуменом Феодор обличал пороки правителей, защищал святыни от иконоборцев, за что неоднократно подвергался гонениям и пыткам.
Также святой совершил много чудес, избавляя от пожаров, нападения диких зверей, исцелял недугов.
Традиции и обряды
- В народе день называли Федором Студитом. Считалось, что "Федор начинает землю студить", - так как погода обычно была холодной.
- Вечером 24 ноября девушки гадали на суженого с помощью головки чеснока. Они очищали и пересчитывали зубчики. Если количество было парным, то свадьба будет в ближайший год, а если нет – "еще год в девках сидеть".
Приметы
- Мокрый снег или стоит ясная погода - до 4 декабря еще случатся оттепели.
- Теплая погода на Студита - к теплой зиме и наоборот.
- Солнце 24 ноября светит на Федора - к похолоданию.
- Дождь 24 ноября - к теплым дням до Введения.
Что нельзя делать?
- Не стоит играть свадьбу или свататься - брак будет неудачным и молодые быстро разойдутся.
- Нельзя выбрасывать осколки разбитой посуды. Лучше перекрестить их трижды и отнести в дупло старого дерева.
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