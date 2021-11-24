Нідерланди переводять хворих на коронавірус до Німеччини [ Редактировать ]
Нідерланди переводять хворих на коронавірус до Німеччини - через брак місць у лікарнях. Медзаклади вже скорочують інші процедури, зокрема лікування раку та операції на серці, щоб звільнити місце для ковідних пацієнтів. Кількість нових випадків у країні щодня зростає. При цьому урядові плани щодо нових обмежень спричинили запеклі протести. Унаслідок сутичок затримали майже 200 людей.
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