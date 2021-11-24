Новий туристичний політ у космос анонсувала компанія Джефа Безоса Blue Origin [ Редактировать ]
Новий політ із космічними туристами анонсувала компанія Джефа Безоса Blue Origin. Запланований він на дев'яте грудня. А участь у суборбітальному польоті візьмуть шестеро осіб. До екіпажу ввійшли два почесних гості та чотири комерційних туристи. Перший політ ракетної системи New Shepard з американським мільярдером Джефом Безосом, а також трьома туристами - відбувся у липні.
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