В Киеве объявлен первый уровень опасности: что произошло [ Редактировать ]
Источник: КГГА
В Киеве 24 ноября на дорогах гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Дорожники УК "Киевавтодор" еще до начала первого снега начали обрабатывать мосты, подъемы и спуски, а также улицы из брусчатки противогололедными средствами. На дорогах работают 173 единицы техники.
Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.
Советы водителям:
- нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это самый реальный шанс удержаться на ногах;
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.
Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
Напомним, по словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, средняя температура в первый месяц зимы будет превышать норму.
"Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем", - сказал синоптик.
Январь и февраль также будут теплыми, однако не всегда - на смену высокой, как для зимы, температуре придут морозы до -30 градусов.
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