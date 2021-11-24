Шведский парламент проголосовал за назначение нового премьера-министра. Впервые в истории страны этот пост заняла женщина. Об этом сообщает местное издание The Local.

Парламент утвердил лидера социал-демократов Магдалену Андерссон новым премьер-министром Швеции.

Но официально она примет полномочия только после встречи с королем Карлом XVI Густавом в эту пятницу.

Примечательно, что среди скандинавских стран только в Швеции до этого не было женщины на посту премьер-министра. В Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии женщины возглавляли правительства.

Андерссон также обозначила политические приоритета на будущее - вернуть демократический контроль над школами и здравоохранением, отказ от приватизации сектора социального обеспечения, лидерство Швеции в сфере борьбы с изменением климата.

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