НАСА тестує космічний корабель, що захищатиме Землю від астероїдів. За задумом розробників, човник DART при зіткненні з астероїдом змінюватиме його траєкторію. Сьогодні ракета-носій компанії SpaceX Falcon 9 з цим апаратом стартувала з бази Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Після виходу у відкритий космос, DART відокремиться, розгорне сонячні батареї й почне зближення з подвійним астероїдом Дідімос - Діморфос. За рік корабель має протаранити меншого із них. І на частку відсотка відхилить від орбіти.