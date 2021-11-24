В Кремле оценили ситуацию на Донбассе. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что ситуация "очень и очень тревожная".

Кроме того, Дмитрий Песков, комментируя недавнее высказывание секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что в Украине может в любой момент "полыхнуть", заметил, что это якобы аргументированная точка зрения.

"В Кремле оценивают ситуацию на Донбассе как очень и очень тревожную", - заявил он.

Как сообщали "Подробности", первый пуск Javelin в Украине закончился конфузом. Во время военных учений на полигоне "Широкий Лан" в сентябре 2020 года противотанковый ракетный комплекс не сработал.

Напомним, что 26 октября 2021 года ВСУ применил на Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar.

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