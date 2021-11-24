В Южной Корее, в провинции Чолла-Намдо зафиксировали случаи заражения высокопатогенным птичьим гриппом H5N1. Об этом сообщает New Daily.

Вирус был обнаружен на ферме, где выращивают около 10 тысяч уток.

Этот случай является уже восьмой вспышкой высокопатогенного штамма птичьего гриппа среди домашней птицы, большинство из которых было зарегистрировано в уезде Имсон провинции Чолла-Пукто.

Местные власти заявляют, если вспышку вируса не удастся взять под контроль, она будет и дальше стремительно распространяться на другие фермы.

Перед этим случаи заражений были зафиксированы на бройлерной ферме в Северный провинции Чхунчхон, где выращивали около 92 тысячи птиц.

Ранее сообщалось, что под Киевом обнаружили птичий грипп.

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