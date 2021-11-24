COVID-сертификат обязательно считывать в "Дие": ввели штрафы [ Редактировать ]
Сертификаты вакцинации от коронавируса в Украине теперь нужно обязательно считывать через приложение "Дия". Кабинет министров ввел штрафы. Об этом стало известно в ходе заседания правительства.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что сертификаты теперь необходимо считывать через приложение "Дия", а не только проверять визуальное наличие.
Штраф за ненадлежащую проверку - от 34 до 170 тысяч гривен.
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Кроме того, в Украине присутствует антивакцинальная кампания, причем мощная, многие граждане отказываются делать прививку и просто покупают себе поддельные COVID-сертификаты. Только в Киеве ежедневно работают 40 мониторинговых групп.
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