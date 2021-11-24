Сертификаты вакцинации от коронавируса в Украине теперь нужно обязательно считывать через приложение "Дия". Кабинет министров ввел штрафы. Об этом стало известно в ходе заседания правительства.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что сертификаты теперь необходимо считывать через приложение "Дия", а не только проверять визуальное наличие.

Штраф за ненадлежащую проверку - от 34 до 170 тысяч гривен.

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Кроме того, в Украине присутствует антивакцинальная кампания, причем мощная, многие граждане отказываются делать прививку и просто покупают себе поддельные COVID-сертификаты. Только в Киеве ежедневно работают 40 мониторинговых групп.

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